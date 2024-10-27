توقعات برد سلبي.. اجتماع برلماني في إيران لبحث الرد على غارات إسرائيلية استهدفت منشآت صاروخية

وكانت "إسرائيل" قد شنّت هجومًا متوقَّعًا على نطاق واسع على إيران في وقت مبكر أمس السبت، وقالت في وقت لاحق: إنها استهدفت منشآت تستخدم في صنع الصواريخ التي يتم إطلاقها على إسرائيل، بالإضافة إلى مواقع صواريخ أرض جو.