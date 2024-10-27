توقعات برد سلبي.. اجتماع برلماني في إيران لبحث الرد على غارات إسرائيلية استهدفت منشآت صاروخية

عقد البرلمانُ الإيراني اجتماعًا مغلقًا، اليوم، برئاسة محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي والجنرال السابق في الحرس الثوري؛ لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منشآت صاروخية إيرانية.
ويأتي الاجتماع بعد يوم من غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت مواقع تصنيع الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي التي تُستخدم ضد إسرائيل، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود إيرانيين؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
ورغم أن البرلمان الإيراني يتمتّع بنفوذ محدود في صنع القرارات العسكرية، إلا أن هيمنة التيار المتشدد عليه منذ الانتخابات الأخيرة من شأنها أن تؤثر في القرار العسكري والسياسي العام.
من جانبها نقلت وكالةُ "إرنا" عن "قاليباف" قولَه: إن الرد العسكري على إسرائيل "مؤكد"، لكنه أشار إلى أنه سيكون "سلبيًّا"؛ مما قد يشير إلى رد محدود ومدروس في حجمه.
وكانت "إسرائيل" قد شنّت هجومًا متوقَّعًا على نطاق واسع على إيران في وقت مبكر أمس السبت، وقالت في وقت لاحق: إنها استهدفت منشآت تستخدم في صنع الصواريخ التي يتم إطلاقها على إسرائيل، بالإضافة إلى مواقع صواريخ أرض جو.