سويسرا تمنح "الأونروا" 11 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

وتواجه "الأونروا" التي تنسق كل المساعدات تقريبًا لغزة، أزمة منذ يناير "كانون الثاني" عندما اتهمت إسرائيل، دون أدلّة، نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة بالتورط في هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر "تشرين الأول".