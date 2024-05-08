سويسرا تمنح "الأونروا" 11 مليون دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

أعلنت الحكومةُ السويسرية، اليوم "الأربعاء"، منحَ 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأوضحت الحكومة في بيان أن مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري "للأونروا" ستقتصر على غزة وستغطّي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا؛ مثل: الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية.
ولفتت إلى أن سويسرا تدرك تمامًا الطبيعة الصعبة للوضع، وتدرك الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات.
وتواجه "الأونروا" التي تنسق كل المساعدات تقريبًا لغزة، أزمة منذ يناير "كانون الثاني" عندما اتهمت إسرائيل، دون أدلّة، نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة بالتورط في هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر "تشرين الأول".