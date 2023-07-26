بعد فشل العملية الأخيرة.. توجه إسرائيلي لإطلاق حملة عسكرية جديدة في جنين

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، أن "عملية عسكرية جديدة في مخيم جنين، أمرٌ أصبح لا مفر منه، لكنها لن تكون على نطاق واسع كما جرى في العملية الأخيرة قبل أكثر من 20 يومًا".