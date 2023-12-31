باكستان.. رفض ترشّح عمران خان ومعظم أنصار حزبه للانتخابات التشريعية

رفضت لجنة الانتخابات الباكستانية ترشيح رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فبراير المقبل، بحسب ما أعلن مسؤولو حزبه، اليوم (الأحد).
وأوضح المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن، بعد إغلاق باب الترشيحات، أن ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة "إنصاف" الباكستانية رُفِضَت كلها تقريبًا، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف أن من 90 إلى 95% من ملفات مرشحي حزب "الإنصاف" رُفِضَت، وانتقد "استراتيجية منع مرشحي حركة إنصاف من خوض الانتخابات".
وقال "حسن: "تُستخدم كل التكتيكات بهذا الهدف، لكننا لن ننسحب في أي من الأحوال من الساحة السياسية، ولن نقاطع الانتخابات".
من جانبه، بيّن مسؤول في اللجنة الانتخابية أنه جرى رفض عدد من مرشحي الحزب بينهم عمران خان نفسه؛ بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم.
وتعلن اللجنة القائمة النهائية للمرشحين في 23 يناير، ومن المحتمل أن يطعن حزب "خان" في إقصاء عدد من أعضائه أمام القضاء أو اللجنة نفسها.