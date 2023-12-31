باكستان.. رفض ترشّح عمران خان ومعظم أنصار حزبه للانتخابات التشريعية

وأوضح المتحدث باسم الحزب رؤوف حسن، بعد إغلاق باب الترشيحات، أن ترشيحات القادة الوطنيين وقادة الولايات لحركة "إنصاف" الباكستانية رُفِضَت كلها تقريبًا، وفقًا لـ"فرانس برس".