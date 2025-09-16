"نية مدروسة لتدمير الفلسطينيين" .. لجنة الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

وأكدت بيلاي القاضية الجنوب إفريقية التي قضت في محكمة الجنائيات الدولية ومحكمة رواندا، أن المسؤولية تقع على السلطات الإسرائيلية في أعلى المستويات، التي نظمت حملة إبادية بنية محددة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة، واستندت اللجنة إلى مقابلات مع ضحايا وشهود وأطباء، بالإضافة إلى وثائق مفتوحة المصدر وصور أقمار صناعية، لتثبت ارتكاب أربعة من الأفعال الخمسة للإبادة الجماعية المحددة في اتفاقية 1948، وهذه الاتفاقية، التي ولدت من رماد الهولوكوست النازي، تعرف الإبادة بأنها جرائم "بنية تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو دينية، كليًا أو جزئيًا".