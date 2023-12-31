"خطأ في التواصل".. إسرائيل تعترف بإطلاق أعيرة "تحذيرية" على قافلة أممية في غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته أطلقت أعيرة "تحذيرية" على قافلة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، مبررًا ذلك بـ"خطأ في التواصل، وعدم علم القوات بمرور القافلة"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.