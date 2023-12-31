"خطأ في التواصل".. إسرائيل تعترف بإطلاق أعيرة "تحذيرية" على قافلة أممية في غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته أطلقت أعيرة "تحذيرية" على قافلة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة الأسبوع الماضي، مبررًا ذلك بـ"خطأ في التواصل، وعدم علم القوات بمرور القافلة"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.
وقال الجيش: "إنه في أعقاب تحقيقات تبيَّن أن القافلة الأممية التي أوصلت مساعدات إلى شمال القطاع طُلب منها العودة إلى الجنوب عبر طريق مختلف، ولكن القوات الإسرائيلية هناك لم تكن تعلم بتغيير طريق العودة".
وأضاف: "نتيجة لذلك عندما وصلت المركبات تحركت القوات على الأرض لإيقاف القافلة في إجراء شمل إطلاق طلقة تحذيرية، لم تكن موجهة نحو المركبات".
وأشار الجيش إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا، لكن شظايا الطلقات التحذيرية أصابت إحدى السيارات.
وكان مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" في غزة توماس وايت قد أعلن الجمعة أن جنودًا إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال القطاع.