التلفزيون السوري يعلن عن وقوع عدوان إسرائيلي على محيط دمشق

أفاد التلفزيون السوري مساء أمس الأحد بوقوع "عدوان" إسرائيلي على محيط دمشق، وفقًا للعربية نت.
وتفصيلاً، قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة ومحيطها.
وفي 25 مايو الحالي، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأربعاء، إنه رد على أعيرة نارية أطلقت من سوريا على طائرة استطلاع مسيرة.
وأضاف الجيش في بيان أن "نيران المدافع الرشاشة للجيش الإسرائيلي وُجهت نحو المنطقة التي انطلقت منها الأعيرة النارية.. وأكملت الطائرة المسيرة مهمتها بنجاح ولم تصب بأي أضرار".
وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا.