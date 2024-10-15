"التعاون الإسلامي" ترصد 2841 جريمة إسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال أسبوع

وبيّن المرصد الإعلامي للمنظمة أن عدد الشهداء الفلسطينيين على مدى الفترة، بلغ (389) شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى، (1403) جرحى، كما بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 - 14 أكتوبر 2024، (43043)، والجرحى (104934)؛ وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال (245) فلسطينيًا في أسبوع، وأحدثت دمارًا واسعًا في البنية التحتية والممتلكات في مخيم الفارعة في طوباس، وهدمت 8 منازل في الخليل وسلفيت واحتلت ثلاثة آخرين في الخليل وطولكرم، وهدمت خمس برك ماء في نابلس وجنين.