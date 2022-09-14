حصيلة جديدة.. مقتل 105 جنود أرمينيين في الاشتباكات مع أذربيجان

قتل ما لا يقل عن 105 جنود أرمينيين منذ أمس، في الاشتباكات الحدودية الدامية مع أذربيجان، في حصيلة جديدة أعلن عنها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم (الأربعاء)، أمام أعضاء برلمان بلاده.