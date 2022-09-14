حصيلة جديدة.. مقتل 105 جنود أرمينيين في الاشتباكات مع أذربيجان

قتل ما لا يقل عن 105 جنود أرمينيين منذ أمس، في الاشتباكات الحدودية الدامية مع أذربيجان، في حصيلة جديدة أعلن عنها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم (الأربعاء)، أمام أعضاء برلمان بلاده.
وقال "باشينيان" للبرلمان: "وفقاً للبيانات المحدثة، تأكد حتى الآن مقتل 105 من أفراد القوات المسلحة الأرمينية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ورداً على سؤال حول احتمالات تفاقم الوضع والانزلاق في حرب شاملة، قال نائب وزير الخارجية الأرميني باروير هوفهانيسيان: "هناك خطر واضح، وهشاشة الوضع في المنطقة قد يؤدي إلى استمرار التصعيد".
واندلعت اشتباكات حدودية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، ما أجج المخاوف من عودة تحولها إلى حرب بين أرمينيا وأذربيجان اللذين يخوضان قتالاً منذ عقود للسيطرة على إقليم ناغورني قرة باغ.