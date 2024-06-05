الخارجية الأمريكية: إسرائيل أكدت استعدادها لتنفيذ خطة "بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة

وكان "بايدن" قد أعلن الجمعة الماضي خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة، وذكر أن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر ستة أسابيع، وتشمل وقف إطلاق النار على نحو كامل وشامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالقطاع، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين من النساء وكبار السن والجرحى، في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.