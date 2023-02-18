آلاف التونسيين يتظاهرون في 8 مدن احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

تظاهَرَ آلاف التونسيين من أنصار الاتحاد العام للشغل، اليوم (السبت) في ثماني مدن؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية واعتداءات السلطة على الحريات والحقوق النقابية.