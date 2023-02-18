آلاف التونسيين يتظاهرون في 8 مدن احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية

تظاهَرَ آلاف التونسيين من أنصار الاتحاد العام للشغل، اليوم (السبت) في ثماني مدن؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية واعتداءات السلطة على الحريات والحقوق النقابية.
وشملت الاحتجاجات الحاشدة لاتحاد الشغل مدن: صفاقس، وجندوبة، وتوزر، والمنستير، وبنزرت، والقصرين، والقيروان، ونابل؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وجاب المحتجون شوارع المدن في مسيرات رفعت شعارات رافضة لخيارات السلطة الاقتصادية والسياسية.
ويصعّد اتحاد الشغل بذلك المواجهة مع الرئيس قيس سعيد؛ إذ إن اتحاد الشغل وصَف محاكمة نقابيين واعتقال آخرين بأنها "استهداف مباشر للنقابة وإعلان حرب عليها من سعيد".