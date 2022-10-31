"الوكالة الذرية" تعلن بدء عمليات التفتيش بأوكرانيا بحثًا عن القنبلة القذرة

وتتهم روسيا أوكرانيا بالتحضير لاستخدام قنابل قذرة ضد القوات الروسية، لكن كييف تشتبه بأن روسيا قد تبادر لهذه الخطوة لتنسب الهجوم إلى أوكرانيا في محاولة لتبرير لجوء موسكو لاحقًا إلى أسلحة نووية، بعدما تكبدت أخيرًا خسائر في شرق أوكرانيا وجنوبها.