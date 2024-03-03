"مجزرة جوعى جديدة".. إسرائيل تقتل وتصيب عشرات الفلسطينيين وهم بانتظار المساعدات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة اليوم الأحد سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي عند دوار الكويتي بمدينة غزة في شمال القطاع.
وأوضح "القدرة" في بيان، نشرته الوزارة على "تيليجرام"، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة عند دوار الكويتي بغزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.
وأضاف بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة، تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال غزة.
من جانبه، بيَّن مركز الإعلام الفلسطيني أن القصف الإسرائيلي استهدف مدنيين أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات الإنسانية قرب دوار الكويتي في مدينة غزة.