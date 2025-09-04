"سرق بيانات ضخمة وحساسة".. هجوم إلكتروني صيني هائل يخترق 80 دولة بينها أميركا وحلفائها

في خضم التنافس المحتدم بين القوتين العظميين أميركا والصين، وبينما تشتد حرب التجارة، وتهدد أزمة تايوان باندلاع صراع عسكري، شنت الصين في سرية تامة هجوماً إلكترونياً غير مسبوق، فبعد سنوات من الاختراقات المحدودة التي طالت شركات أميركية وشبكات الطاقة، كشفت التحقيقات عن عملية تجسس واسعة النطاق لمجموعة "سالت تايفون" المدعومة من الصين، وبدأ الهجوم قبل سنوات، واستهدف أكثر من 80 دولة مع التركيز على أميركا وحلفائها، وربما تمكن الهجوم من سرقة بيانات شخصية ومعلومات حساسة من كل مواطن أميركي تقريباً، وتكمن خطورة هذا الهجوم في استهدافه للقطاعات الحيوية، مثل شركات الاتصالات والبنية التحتية العسكرية في أميركا والدول المستهدفة، وهو ما يمنح الصين قدرة استخباراتية هائلة على تعقب السياسيين والجواسيس والنشطاء في جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن قدرات بكين في مجال الحرب السيبرانية باتت تضاهي قدرات واشنطن وحلفائها.