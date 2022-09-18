رئيس مجلس القيادة اليمني يتوجّه لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم "الأحد"، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد زيارة رسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية استغرقت عدة أيام.
وأعرب "العليمي" لدى مغادرته مطار برلين عن ثقته في أن تفتح هذه الزيارة آفاقًا أرحبَ لتطور ونماء التعاون الثنائي لخدمة مصالح الشعبين الصديقين؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته لبرلين مع القادة الألمان، مباحثات حول مستجدات الوضع اليمني والجهود الدولية والإقليمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.