رئيس مجلس القيادة اليمني يتوجّه لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم "الأحد"، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد زيارة رسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية استغرقت عدة أيام.