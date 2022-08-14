البحر المتوسط كيف يتحكّم بالعالم من حوله!

يعدّ البحر المتوسط مصدرًا للرطوبة، وفيه تكتسب المنخفضات الجوية القادمة من أوروبا طاقة إضافية قبل وصولها إلى منطقة بلاد الشام، فتصل إلى مناطق بلاد الشام محملة بالأمطار بإذن الله تعالى.

يساهم البحر المتوسط في تلطيف الأجواء الحارة في بلاد الشام خلال أيام الصيف؛ حيث يرفد المنطقة بتيارات هوائية رطبة تلطف الأجواء، وتساهم بظهور الغيوم المنخفضة.