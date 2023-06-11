أوكرانيا: روسيا نسفت سد كاخوفكا لمنع تقدم قواتنا في خيرسون

اتهمت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم (الأحد)، "القوات الروسية بنسف سد كاخوفكا لمنع القوات الأوكرانية من التقدم في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا".
وقالت هانا ماليار عبر "تلجرام: "يبدو أن انفجار محطة الطاقة الكهرومائية في كاخوفكا حدث بهدف منع قوات الدفاع الأوكرانية من شن هجوم في قطاع خيرسون".
وذكرت أن "التفجير، الذي تسبب في فيضان هائل غمر البلدات والقرى وحاصر السكان وجرف منازل بأكملها، كان يهدف أيضا إلى إتاحة الفرصة لنشر قوات الاحتياط الروسية في منطقتي زابوريجيا وباخموت"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وسبق أن اتهمت أوكرانيا، القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به، ويخضع الموقع لسيطرة موسكو منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، كما اتهمت روسيا أوكرانيا بتفجير السد.