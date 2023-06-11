أوكرانيا: روسيا نسفت سد كاخوفكا لمنع تقدم قواتنا في خيرسون

وسبق أن اتهمت أوكرانيا، القوات الروسية بتفجير السد من داخل محطة الطاقة الكهرومائية الملحقة به، ويخضع الموقع لسيطرة موسكو منذ الأسابيع الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، كما اتهمت روسيا أوكرانيا بتفجير السد.