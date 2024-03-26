"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة فورًا

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: إن "الهجوم الإسرائيلي الشرس على قرار مجلس الأمن الذي اعتُمد بالأمس، غير مبرَّر ولا معنى له سوى إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأركان ائتلاف يمينه الحاكم على تحقيق أهدافه الخبيثة غير المعلنة من الحرب بالطرق العسكرية فقط، وتغليب منطق القوة العسكرية الغاشمة على لغة العقل والسياسة والجهد الدبلوماسي لاستكمال تدمير قطاع غزة وقتل جميع أشكال الحياة البشرية فيه".