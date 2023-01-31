رد روسي صادم على واشنطن بعد رسالة أمريكية عن طريق مصر بشأن أوكرانيا

وصف موقع "روسيا اليوم" ردّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، عقب رسالة وجهتها واشنطن إلى موسكو من خلال مصر بـ"الرد الصادم".
ووفق الموقع المصنّف أنه موقع حكومي قال "لافروف" إنه تلقى رسالة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر نظيره المصري سامح شكري، وقال: "نقيّم الموقف المتوازن والمسؤول لمصر، حيث إن نظيري قدّم رسالة من بلينكن في القاهرة. تحدثنا دائمًا عن أن روسيا مستعدة لأي مقترحات جادة، وأؤكد على كلمة جادة تشمل جميع جوانب القضية".
وأضاف: "استمعنا مجددًا من وزير الخارجية المصري إلى الرسالة بأن على روسيا أن توقف هذه الأعمال، وهو ما سيؤدي إلى نجاح العمل، إلا أن هذه الدعوات هي الوحيدة التي قدمها بلينكن".
وأردف وزير الخارجية الروسي: الجزء الثاني من الدعوة الأمريكية والأوروبية قدمها ستولتنبرغ عندما تحدث عن أن على روسيا أن تنهزم، وأن الغرب لا يسمح لأوكرانيا بالخسارة والهزيمة؛ لأن ذلك يعني أن أوروبا تنهزم، وأن العالم كله سينهزم، حيث أخذ على عاتقه ليس أعضاء الناتو، وإنما بقية العالم، وذلك يعني أن "الناتو" سينفذ مسؤوليته الكاملة في هذا المجال.
وتابع: الحديث هنا لا يدور حول أوكرانيا، ولا على نظام كييف الذي لا يتمتع بأي استقلالية، وإنما خضع لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا يريدون أي أحداث يمكن أن تمس بهيمنة الولايات المتحدة. أطلب من نظيري بلينكن أن يكمل رسالته عندما يطالب ليس فقط بخروج روسيا من أوكرانيا.
من جانبه، قال "شكري" في معرض حديثه عن الرسالة: "روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعضو في الرباعية الدولية، ودائمًا كانت داعمة للقضية الفلسطينية، لا غنى عن التواصل بيننا، وإيجاد الأطروحات التي تعزز تواجد الرباعية الدولية، نستمر في التنسيق بيننا للدفع قدمًا بجهود التسوية ونهاية الأزمة. نتطلع لأن يكون لهذا الجهد المشترك يخرجنا من دائرة الصراع والتصعيد، التي لا تخدم مصالح الاستقرار، والتي تؤدي على العكس لتعزيز التوجهات المتطرفة، وهو ما لا يصب في مصلحة دول المنطقة، وجهودها للارتقاء بالشعوب".
وأضاف الوزير المصري: "ناقشنا مع الجانب الأمريكي الرؤية الأمريكية إزاء التطورات الأخيرة، وأتيحت لي الفرصة تناول هذه القضايا بالمثل مع الوزير لافروف، وطرح الرؤية الروسية لهذه الأزمة".
وأردف: "مصر في كل اتصالاتها الخاصة بالأزمة الأوكرانية تقترح مفاوضات تؤتي بنتائج لإنهاء الصراع العسكري بما يلبي المصالح لكل الأطراف، سنتابع التطورات في إطار العلاقات الثنائية والعلاقات مع الشركاء الدوليين، وسوف نستمر في السعي لإيجاد حلول دبلوماسية لهذه الأزمة".