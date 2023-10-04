كيف علّق كيفن مكارثي على عزله من رئاسة مجلس النواب الأمريكي؟

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، كيفن مكارثي، إنه يشعر بـ “حالة جيدة جدًا”، في أعقاب عزله إثر تصويت بالأغلبية على إقالته من منصبه، في سابقة يشهدها المجلس للمرة الأولى في تاريخه الممتد منذ 234 عامًا.