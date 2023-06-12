إيران تنفي إجراء محادثات مع أميركا للتوصل إلى اتفاق نووي مؤقت

وأوضح أن "إيران وضعت سياسة إلغاء العقوبات على رأس جدول أعمالها بالاعتماد على قدراتها الداخلية وعلاقاتها الواسعة مع جيرانها، لكنها لم تتخل عن العمليات الدبلوماسية بهدف رفع العقوبات القاسية والجائرة".