بعد تصديق البرلمان على خطة الحكومة.. بريطانيا تستعد لترحيل المهاجرين إلى رواندا

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه من المرتقب أن تبدأ عمليات الترحيل في خلال 10 إلى 12 أسبوعًا مع احتجاز المهاجرين المقرّر إرسالهم في الرحلة الأولى اعتبارًا من هذا الأسبوع.