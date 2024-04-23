بعد تصديق البرلمان على خطة الحكومة.. بريطانيا تستعد لترحيل المهاجرين إلى رواندا

بدأت بريطانيا اليوم (الثلاثاء)، تعدّ العدّة لاحتجاز لاجئين في خلال أيّام، قبل ترحيلهم إلى رواندا، بموجب خطّة مثيرة للجدل اعتمدها البرلمان ليل الاثنين الثلاثاء وقوبلت بانتقادات لاذعة من الأمم المتحدة ومجموعات حقوقية.
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه من المرتقب أن تبدأ عمليات الترحيل في خلال 10 إلى 12 أسبوعًا مع احتجاز المهاجرين المقرّر إرسالهم في الرحلة الأولى اعتبارًا من هذا الأسبوع.
من جانبها، رحبت رواندا باعتماد الخطّة، مؤكّدة أنها تتطلّع لاستقبال من سيعاد توطينهم في أراضيها، وفقاً لـ"رويترز".
وبعد نزاع حاد بين غرفتي البرلمان البريطاني استمرّ حتى ساعة متأخّرة من ليل الاثنين، أُقرّ القانون الجديد، الذي يعدّ من المشاريع الرئيسية للحكومة المحافظة في سعيها إلى احتواء الهجرة غير النظامية.
وينصّ التشريع على إرسال طالبي اللجوء الوافدين إلى بريطانيا بلا وثائق الدخول اللازمة إلى رواندا، حيث من المرتقب النظر في طلباتهم والسماح لهم، في حال حصلوا على الموافقة، بالبقاء في رواندا.