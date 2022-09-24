"العليمي" و"غوتيريس" يبحثان تطورات الأوضاع في اليمن

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، تطورات الأوضاع في اليمن، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس والحكومة في مختلف المجالات؛ وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها الثلاثاء الماضي.
وأشاد "العليمي" بدور الأمم المتحدة، ومساعيها الحميدة لوقف الحرب والحد من وطأة الأزمة الإنسانية الأسوأ، التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
من ناحيته، أكد "غوتيريس" التزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسخير كل الجهود لتثبيت الهدنة وتجديدها، واستئناف العملية السياسية، وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، واحترام حقوق الإنسان.