"العليمي" و"غوتيريس" يبحثان تطورات الأوضاع في اليمن

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (السبت)، تطورات الأوضاع في اليمن، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس والحكومة في مختلف المجالات؛ وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها الثلاثاء الماضي.