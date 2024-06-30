فلسطين تطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

وقال السفير العكلوك، في تصريح اليوم: إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني على مدار 9 أشهر متواصلة، وإقرار حكومة الاحتلال مؤخرًا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية، وقرصنة أموالها، وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد والمنع من السفر.