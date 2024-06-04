"حزب الله" يعلن استهداف مجموعة جنود إسرائيليين بالمدفعية في شمال إسرائيل

وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ من لبنان على منطقة المالكية، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان، في وقت سابق من مساء الثلاثاء.