"الإرياني": اعتراض البحرية الأمريكية شحنة أسلحة إيرانية يؤكد تهريبها لميليشيا الحوثي

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن اعلان البحرية الأمريكية اعتراض ومصادرة سفينة إيرانية على متنها (2116) بندقية هجومية، كانت في طريقها لميليشيا الحوثي الإرهابية، في حادثة هي الثالثة خلال شهرين، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للميليشيا في انتهاك سافر للقوانين الدولية وقرار مجلس الأمن رقم (2216).