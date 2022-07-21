إدانة دولية واسعة للهجوم الذي استهدف منتجعًا بإقليم كردستان العراقي

شهد الهجوم الذي استهدف منتجعًا في محافظة دهوك بإقليم كردستان في جمهورية العراق وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. استنكار وإدانة دولية واسعة.
فمن جانبها ذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة تضامن دولة الكويت مع العراق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، وتقدمت بالتعازي إلى العراق حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم وأدى إلى سقوط ٩ قتلى وعدد من الجرحى، مؤكدًا في بيان له اليوم مساندة الجامعة العربية للعراق في رفض وإدانة الاعتداءات، وأي تعدٍّ أو انتهاك لسيادة أي من الدول العربية.
ودانت مصر الهجوم مشددة على ضرورة احترام ثوابت ومقررات القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين، ومؤكدة في بيان لوزارة الخارجية اليوم دعمها الكامل لسيادة العراق على أراضيه ومساندتها لما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لحفظ أمن واستقرار البلاد ومقدرات الشعب العراقي الشقيق، معربةً عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما دان البرلمان العربي الهجوم، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكًا سافراً لسيادة العراق.
وشدد البرلمان العربي في بيان له اليوم على تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها، مطالبًا بالتوقف عن هذه الأعمال العدائية واحترام سيادة جمهورية العراق على كامل أراضيها.