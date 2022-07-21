إدانة دولية واسعة للهجوم الذي استهدف منتجعًا بإقليم كردستان العراقي

فمن جانبها ذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدة تضامن دولة الكويت مع العراق وتأييده في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، وتقدمت بالتعازي إلى العراق حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.