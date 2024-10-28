تصعيد عسكري غير مسبوق.. الجبهة اللبنانية تشتعل وسط مخاوف من منطقة عازلة يفرضها الاحتلال بالنيران

وأسفرت الغارة على حي الرمل في صور عن سقوط خمسة قتلى وعشرة جرحى، وفقًا لبيان أولي من وزارة الصحة اللبنانية، كما أفاد موفد "سكاي نيوز عربية" عن مقتل شخص وإصابة آخرين في غارة على حي بمدينة النبطية، وامتدت الضربات الإسرائيلية إلى بلدات بيت ليف، أرنون، يحمر، النبطية الفوقا، بالإضافة إلى مناطق في بعلبك بالبقاع.