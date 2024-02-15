"بن غفير": التفكير في إقامة دولة فلسطينية "وهم".. لن يحدث طالما نحن بالحكومة

وقال بن غفير إن "نية الولايات المتحدة، مع الدول العربية، إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة "إسرائيل" هي وهم وجزء من المفهوم المضلل بأن هناك شريكاً للسلام على الجانب الآخر"، معتبراً أنه "بعد 7 أكتوبر، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه ممنوع منحهم دولة".