لماذا سقطت مروحية "رئيسي"؟ ونجا مرافقوه؟.. "بوتين" يعلّق ويشير إلى السبب!

وأشار بوتين إلى أن مرافقي "رئيسي" الذي قضى في حادث تحطم مروحيته كانوا على متن مروحيات روسية حلّقت في الظروف الصعبة ذاتها دون أي مشاكل؛ مؤكدًا على جودة الصناعات العسكرية الروسية؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".