العالم
غارات روسية تقتل 11 في استهداف سوق للخضار غرب سوريا
بينهم 7 مدنيين
قتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم سبعة مدنيين جراء غارات لطائرات روسية على مناطق في شمال غرب سوريا يسيطر عليها مقاتلون معارضون، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد).
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن ستة مدنيين وثلاثة مقاتلين معارضين قُتلوا جراء الغارات الجوية الروسية على جسر الشغور غرب إدلب.
وأضاف أن القصف طال سوقًا للخضار والفاكهة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأفاد بمقتل مدني ومقاتل في غارة روسية على أطراف مدينة إدلب.
من جهته، بيّن عضو مجلس الدفاع المدني في إدلب أحمد يازجي، أن الغارات استهدفت بشكل مباشر للسوق الشعبي الذي يعد مصدر دخل أساسيًا للمزارعين.