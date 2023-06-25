غارات روسية تقتل 11 في استهداف سوق للخضار غرب سوريا

قتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم سبعة مدنيين جراء غارات لطائرات روسية على مناطق في شمال غرب سوريا يسيطر عليها مقاتلون معارضون، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد).