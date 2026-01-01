الأمم المتحدة تعلن تمديد فتح معبر "أدري" لإيصال المساعدات إلى دارفور

من جهة أخرى دعا كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، جميع الأطراف السودانية إلى الوفاء بالتزاماتها بما يضمن وصول المساعدات دون عوائق، والعمل على هدنة إنسانية تتيح إدخال المزيد من المساعدات وترسيخ أسس سلام دائم.