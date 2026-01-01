الأمم المتحدة تعلن تمديد فتح معبر "أدري" لإيصال المساعدات إلى دارفور

أعلنت الأمم المتحدة، تمديد العمل بفتح معبر "أدري" الحدودي بين تشاد والسودان لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بما يسمح باستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في إقليم دارفور.
وأكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن استمرارية الوصول الإنساني عبر المعبر تُعدُّ بالغة الأهمية لإنقاذ الأرواح وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين.
من جهة أخرى دعا كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، جميع الأطراف السودانية إلى الوفاء بالتزاماتها بما يضمن وصول المساعدات دون عوائق، والعمل على هدنة إنسانية تتيح إدخال المزيد من المساعدات وترسيخ أسس سلام دائم.