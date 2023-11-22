بعد إطلاقها قمر تجسس.. كوريا الجنوبية تُعلّق بندًا في اتفاقية عسكرية مع جارتها الشمالية

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس وضع أول قمر اصطناعي للتجسس في المدار، وتعهدت بإطلاق المزيد في المستقبل القريب، وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام في كوريا الشمالية ما يبدو أنه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وهو يشاهد إطلاقًا لصاروخ إلى الفضاء.