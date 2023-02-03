واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بشركة مسيّرات إيرانية

أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات على أفراد مرتبطين بشركة بارافار بارس الإيرانية المصنعة للطائرات المسيرة، وفقاً للعربية نت .
وتفصيلاً، كانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء، فرض قيود تجارية جديدة على 7 كيانات إيرانية بسبب إنتاجها طائرات مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا .
وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وضعت هذه الشركات والمنظمات الإيرانية على قائمة الرقابة على الصادرات الأمريكية، التي تتضمن الكيانات المنخرطة في أنشطة تهدد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.