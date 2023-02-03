واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بشركة مسيّرات إيرانية

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وضعت هذه الشركات والمنظمات الإيرانية على قائمة الرقابة على الصادرات الأمريكية، التي تتضمن الكيانات المنخرطة في أنشطة تهدد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.