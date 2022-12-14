رسميًّا.. طرد إيران من لجنة الأمم المتحدة للمرأة

صوَّت المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء على مشروع قرار، تقدمت به الولايات المتحدة لطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في الفترة المتبقية من عضويتها.
وحصد القرار 29 من أصل 54 صوتًا لأعضاء المجلس، في حين صوَّت ثمانية أعضاء ضده، وامتنع 16 آخرون عن التصويت، وفقًا لـ"رويترز".
واعتبر سفير إيران لدى المنظمة الدولية، أمير سعيد إرافاني، أن "الخطوة الأمريكية غير قانونية".
وعاقب القرار إيران على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص.
وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلَّفة من 45 عضوًا سنويًّا في مارس، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة.