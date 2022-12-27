بعد فشله في إسقاط طائرات بيونجيانج.. الرئيس الكوري الجنوبي للجيش: جهوزيتكم ضعيفة جدًّا

أمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، اليوم "الثلاثاء"، الجيش بتسريع خطة لإطلاق وحدة مسيّرات تقوم بعمليات مراقبة واستطلاع لمنشآت كوريا الشمالية العسكرية الرئيسية، على أن تشمل الخطة إدخال مسيّرات شبح متطورة؛ وذلك بعد أن فشل الجيش في إسقاط خمس مسيّرات كورية شمالية اخترقت المجال الجوي وحلقت في سماء العاصمة سول.
وبيّن يون سوك-يول في اجتماع وزاري، أن الحادثة أظهرت أن جهوزية الجيش ضعيفة إلى حد كبير؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
واعتذر الجيش الكوري الجنوبي عن فشله في إسقاط خمس مسيّرات كورية شمالية عبرت الحدود المشتركة بين البلدين، بعدما واجه انتقادات واسعة بسبب عدم جهوزيته.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنه على الرغم من أن الجيش قادر على صدّ المسيّرات الهجومية التي تشكّل تهديدًا فعليًّا، إلا أن قدرته على رصد وضرب المسيّرات التجسسية الأصغر محدودة.
ويبدو أن جميع المسيّرات عادت إلى الشطر الشمالي رغم عملية مطاردة استمرّت خمس ساعات.