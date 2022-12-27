بعد فشله في إسقاط طائرات بيونجيانج.. الرئيس الكوري الجنوبي للجيش: جهوزيتكم ضعيفة جدًّا

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنه على الرغم من أن الجيش قادر على صدّ المسيّرات الهجومية التي تشكّل تهديدًا فعليًّا، إلا أن قدرته على رصد وضرب المسيّرات التجسسية الأصغر محدودة.