"الصحة العالمية" و"اليونيسيف" تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأضافت أن الخطط التفصيلية لدعم القائمين على التطعيم والوصول إلى الأطفال في جميع أنحاء القطاع قد تم الانتهاء منها، مبينةً أنه ستتم إدارة التلقيح من قبل 708 فرق، بما في ذلك المستشفيات الميدانية ومراكز الرعاية الصحية الأوليّة في كل بلدية بقطاع غزة.