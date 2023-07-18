"ماكرون": "بوتين" ارتكب خطأ فادحًا بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب خطأ فادحًا بإنهاء مشاركة موسكو في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية".
وقال "ماكرون"، بعد قمة في بروكسل بين قادة دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية: "لقد قرر استخدام الغذاء سلاحًا، وأعتقد أنه خطأ فادح"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "نرى بوضوح أن روسيا قررت تجويع دول تواجه أصلًا صعوبات".
وأشار إلى أن الطرق البرية التي تمكن الاتحاد الأوروبي من تأمينها منذ بداية الأزمة، التي تمثل 60 في المائة من نقل الحبوب؛ مهمة، وسيواصل الاتحاد جهوده.