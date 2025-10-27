تحطم طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

وأضاف البيان أنه بعد حوالي (30) دقيقة، تحطمت مقاتلة من طراز (F/A-18F) سوبر هورنت أثناء قيامها بعمليات روتينية من قاعدة نيميتز، مشيرًا إلى أن فردَي الطاقم قفزا بالمظلة وتم انتشالهما بسلام.