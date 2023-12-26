البنتاغون: قصفنا مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش الأمريكي نفّذ ضربات انتقامية، الإثنين، في العراق بعد هجوم شنّه في وقتٍ سابقٍ متشدّدون متحالفون مع إيران أدّى إلى إصابة ثلاثة أمريكيين؛ أحدهم في حالة حرجة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؛ في بيان: "صلواتي مع الأمريكيين الشجعان الذين أُصيبوا".
وفي وقتٍ سابقٍ من الإثنين، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخّخة قاعدة تضمّ قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش قرب مطار أربيل في شمال العراق، كما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدّى إلى وقوع "إصابات".
وتعرّضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، في انعكاسٍ للتوتر الإقليمي الذي عزّزته الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وذكر بيان صادر عن المتحدّث باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ أن "جماعات خارجة عن القانون" قامت بإرسال طائرة مسيّرة مفخّخة بالقرب من مطار أربيل المدني "الإثنين عند الساعة 15:50".
وأضاف "أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية"، دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل حول عدد الإصابات.