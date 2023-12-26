البنتاغون: قصفنا مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الجيش الأمريكي نفّذ ضربات انتقامية، الإثنين، في العراق بعد هجوم شنّه في وقتٍ سابقٍ متشدّدون متحالفون مع إيران أدّى إلى إصابة ثلاثة أمريكيين؛ أحدهم في حالة حرجة.