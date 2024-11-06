"وقف الحرب على غزة".. "حماس" تعلّق على فوز "ترمب": "هل سينفّذ ما قاله؟"

في أول تعليق للحركة على فوز دونالد ترمب؛ بالرئاسة الأمريكية، قال القيادي الكبير في حركة حماس سامي أبو زهري؛ الأربعاء، إن فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية بالمنصب "يجعله أمام اختبارٍ لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات".
وأضاف "أبو زهري"؛ أن "خسارة الحزب الديمقراطي هي الثمن الطبيعي لمواقف قيادتهم الإجرامية تجاه غزة"، ودعا ترمب؛ إلى "الاستفادة من أخطاء" الرئيس جو بايدن.
ووفق "رويترز"، أكّد عضو المكتب السياسي لـ "حماس" في قطاع غزة باسم نعيم؛ أن على واشنطن "وقف الدعم الأعمى" لإسرائيل، ووضع حدٍ للحرب في قطاع غزة، بعدما أعلن الجمهوري دونالد ترمب؛ فوزه بالبيت الأبيض.
وقال "نعيم"؛ إن "انتخاب ترمب شأنٌ خاص بالأمريكيين، لكن يجب وقف هذا الدعم الأعمى لإسرائيل على حساب مستقبل شعبنا وأمن المنطقة واستقرارها".
من جانبه، تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ؛ بتعزيز "الروابط الحديدية" بين بلاده والولايات المتحدة مهنئاً دونالد ترمب؛ الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال هرتسوغ؛ في بيان: "تهانينا للرئيس دونالد ترمب؛ على عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض.. أتطلع إلى العمل معك على تعزيز الروابط الحديدية بين شعبينا وبناء مستقبل من السلام والأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على قيمنا المشتركة".