"وقف الحرب على غزة".. "حماس" تعلّق على فوز "ترمب": "هل سينفّذ ما قاله؟"

وقال هرتسوغ؛ في بيان: "تهانينا للرئيس دونالد ترمب؛ على عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض.. أتطلع إلى العمل معك على تعزيز الروابط الحديدية بين شعبينا وبناء مستقبل من السلام والأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على قيمنا المشتركة".