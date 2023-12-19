مجلس الأمن يؤجل التصويت على مشروع قرار لإدخال المساعدات إلى غزة

وقتل نحو 20 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حماس في أعقاب هجماتها المفاجئة في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.