"إرهاب دولة" وإدانة.. تفاصيل من هجوم المستوطنين المروع على "جيت" الفلسطينية

كما وصفت الأمم المتحدة، الجمعة، هجوم المستوطنين الدامي بأنه "مروع"، وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "رافينا شامداساني": "كان مروِّعًا. الأمر اللافت الذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت بالأمس لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية".