"إرهاب دولة" وإدانة.. تفاصيل من هجوم المستوطنين المروع على "جيت" الفلسطينية

دمر هجوم شنه عشرات المستوطنين الإسرائيليين قرية فلسطينية في الضفة الغربية؛ مما أثار إدانة من كبار المسؤولين الإسرائيليين، في إدانة إسرائيلية نادرة لعنف المستوطنين الذي أصبح أكثر شيوعًا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الفائت.
وقال البيت الأبيض، اليوم الجمعة: إن هجمات المستوطنين غير مقبولة إطلاقًا ويجب أن تتوقف.
كما وصفت الأمم المتحدة، الجمعة، هجوم المستوطنين الدامي بأنه "مروع"، وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "رافينا شامداساني": "كان مروِّعًا. الأمر اللافت الذي يتعيّن تذكره هو أن عملية القتل في جيت بالأمس لم تكن عبارة عن هجوم منعزل، وهي نتيجة مباشرة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية".
اقتحم أكثر من 70 مستوطنًا مسلحًا قرية جيت، وأطلقوا الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على السكان، وأضرموا النار في العديد من المنازل والسيارات والممتلكات الأخرى؛ وفقًا لما قاله رئيس مجلس قرية جيت "ناصر السدة" لشبكة "CNN".
وقال "ناصر السدة" للشبكة الأمريكية: "تعرضنا لهجمات ولكن ليس بهذا المستوى، لم نشهد شيئًا كهذا من قبل، ودون سابق إنذار، لقد فاجؤوا الناس، كانت هناك نساء وأطفال وكبار السن".
كما أفاد بأن ابن عمه "رشيد السدة"، قُتل في الهجوم، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب البالغ من العمر 23 عامًا توفي بعد إصابته في الصدر؛ وفق ما نقلت "العربية.نت".
وقال الجيش الإسرائيلي: إن عشرات المستوطنين أشعلوا النيران وألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف قبل أن تفرقهم قوات الأمن الإسرائيلية.
كما أضاف: أنه تم القبض على شخص لاستجوابه بشأن أعمال الشغب، وأن السلطات تحقق في وفاة الفلسطيني دون أن تسميه، وسيبدأ الجيش تحقيقًا مشتركًا في الهجوم مع جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة.
فيما ندد كبار المسؤولين الإسرائيليين بالهجوم لأول مرة، وكذلك أدان بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم، محذرًا من أنه ينظر إلى الحادث "بأقصى درجات الخطورة"، وقال البيان: "سيتم القبض على المسؤولين عن أي جريمة ومحاكمتهم".
ووصف وزير الداخلية الإسرائيلي "موشيه أربيل" الهجوم بأنه "جريمة قومية خطيرة تتعارض مع قيم اليهودية"، وندد وزير الدفاع "يوآف غالانت" بـ"أعمال الشغب العنيفة المتطرفة".
في المقابل أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية جيت في شمال شرقي الضفة الغربية الخميس، يشكل "إرهاب دولة منظمًا".
كما تساءلت: "كيف تقوم تلك العصابات الإرهابية بحشد 100 عنصر من عناصرها المسلحة بأسلحة "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير" والهجوم على قرية فلسطينية؟ لولا شعورها بالحماية والدعم سياسيًّا وقانونيًّا وأمنيًّا"؛ حسب ما جاء في بيانها.
ولسنوات هاجم المستوطنون الإسرائيليون المجتمعات الفلسطينية في الضفة.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات هذا العام على المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بالعنف في الضفة الغربية، ومنعتهم من دخول الولايات المتحدة؛ ففي الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 5 أغسطس 2024 وحده، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ما لا يقل عن 1143 هجومًا للمستوطنين ضد الفلسطينيين.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدًا في العنف منذ أكثر من عام، لكن الوضع تدهور منذ أن اندلعت الحرب في قطاع غزة.
وقُتل منذ اندلاع الحرب في غزة ما لا يقل عن 633 فلسطينيًّا برصاص القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة الغربية؛ وفقًا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام فلسطينية رسمية.
وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيليًّا، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها؛ وفقًا لأرقام إسرائيلية رسمية.