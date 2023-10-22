"إسرائيل تفحص الشاحنات".. قافلة مساعدات جديدة تدخل غزة من معبر رفح

بعد عبور قافلتين من المساعدات إلى داخل قطاع غزة، قال مسؤول في معبر رفح الحدودي للعربية إن المعبر شهد دخول دفعة ثالثة مساء الأحد من شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة.