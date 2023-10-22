"إسرائيل تفحص الشاحنات".. قافلة مساعدات جديدة تدخل غزة من معبر رفح

بعد عبور قافلتين من المساعدات إلى داخل قطاع غزة، قال مسؤول في معبر رفح الحدودي للعربية إن المعبر شهد دخول دفعة ثالثة مساء الأحد من شاحنات المساعدات من مصر إلى غزة.
وفي التفاصيل، أكدت مديرة الاتصالات بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) جولييت توما لرويترز عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان أن 14 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت قطاع غزة من مصر مساء اليوم الأحد.
وبالتزامن، أفادت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الأحد بأن إسرائيل أكدت السماح بدخول معونات إنسانية إلى قطاع غزة من خلال مصر اليوم استجابة لمطالبات من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضافت "بناء على طلب من الإدارة الأمريكية.. تم السماح بدخول معونات إنسانية من الأمم المتحدة، تشمل فقط المياه والطعام ومعدات طبية، من خلال معبر رفح".
وأضافت "فحص رجال الأمن الإسرائيليون المعدات قبل دخولها إلى غزة".
وتستعد السلطات المصرية لتجهيز 40 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري، الاثنين، وفقًا للعربية نت.
وشهد المعبر الأحد، عبور 17 شاحنة محملة بالمساعدات والأدوية الطبية، فيما عبرت 20 شاحنة إلى القطاع ضمن قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى فلسطين.
وقال الدكتور خالد زايد، مدير الهلال الأحمر بشمال سيناء بدوره لـ"العربية.نت"، إنه يتم بالفعل تجهيز الشاحنات لكن تحديد أعداد الشاحنات التي يجري إدخالها المعبر يتم بالتنسيق مع السلطات المختصة يوميًا بل وكل ساعة.
وتضم قوافل المساعدات أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية وأجهزة تنفس وأجهزة صدمات كهربائية وأدوية الأمراض المزمنة، ومستلزمات العمليات الجراحية، وألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.
ويبلغ عدد شاحنات قوافل المساعدات عند معبر رفح من الجانب المصري والتي تتكدس في انتظار السماح لها بالدخول لقطاع غزة 175 شاحنة.
وكانت مصر وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب قمة السلام يوم السبت، قد شددت على ضرورة منح الأولوية لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة.