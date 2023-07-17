"أردوغان" منفتح على لقاء "الأسد" لكن دون اشتراط انسحاب الجيش التركي من سوريا

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الاثنين) أنه منفتح على عقد لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكن يرى أن انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية كشرط مسبق لإجراء محادثات غير مقبول.
وأوضح "أردوغان" للصحفيين في إسطنبول قبل مغادرته في زيارة تستغرق ثلاثة أيام للسعودية وقطر والإمارات، أن تركيا لم تغلق الباب أبدًا أمام المحادثات مع الحكومة السورية، وفقًا لـ"رويترز".
وقال: "يمكننا عقد قمة رباعية مع سوريا وروسيا وإيران، وأنا منفتح أيضًا على لقاء مع الأسد، وما يهم هنا هو نهجهم تجاهنا".
وأضاف الرئيس التركي: "إن شرط دمشق بانسحاب كامل القوات التركية قبل عقد هذا الاجتماع غير مقبول".
وأعلن "أردوغان" هذا العام لأول مرة أنه ربما يلتقي بـ"الأسد" ضمن عملية سلام جديدة، لكن "الأسد"، ذكر في مارس أنه لا جدوى من الاجتماع حتى تنهي تركيا "الاحتلال غير الشرعي".
والتقى وزيرا خارجية البلدين في موسكو في مايو الماضي، قبل الانتخابات التركية في إطار محادثات أشرفت عليها روسيا.