"أردوغان" منفتح على لقاء "الأسد" لكن دون اشتراط انسحاب الجيش التركي من سوريا

وأعلن "أردوغان" هذا العام لأول مرة أنه ربما يلتقي بـ"الأسد" ضمن عملية سلام جديدة، لكن "الأسد"، ذكر في مارس أنه لا جدوى من الاجتماع حتى تنهي تركيا "الاحتلال غير الشرعي".