غزة .. أكثر من 2700 طفل يعانون من سوء تغذية حاد وسط أزمة إنسانية متفاقمة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن أكثر من 2700 طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة يعانون من سوء تغذية حاد، في مؤشر خطير على تدهور الوضع الإنساني بشكل متسارع، خاصة في ظل محدودية الخدمات الطبية.
وذكرت الوكالة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن نقطة طبية واحدة فقط تعمل جزئياً شمال قطاع غزة، بينما تعاني المخزونات من الوقود من نقص حاد، ما يهدد بتوقف تقديم أي خدمات إنسانية وطبية خلال أيام.
وأكدت "الأونروا" جاهزيتها لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، داعية إسرائيل إلى التعاون وتقديم الأدلة حول الاتهامات الموجهة ضدها، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي رد منذ أكثر من 20 شهراً رغم طلبها المتكرر.
من جانبه، شدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أن المدنيين في غزة لا ينبغي أن يُجبروا على المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الطعام، مؤكداً استعداد المنظمة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة وفقاً للمبادئ الإنسانية، إذا تم توفير الظروف اللازمة لذلك.