غزة .. أكثر من 2700 طفل يعانون من سوء تغذية حاد وسط أزمة إنسانية متفاقمة

من جانبه، شدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أن المدنيين في غزة لا ينبغي أن يُجبروا على المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الطعام، مؤكداً استعداد المنظمة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة وفقاً للمبادئ الإنسانية، إذا تم توفير الظروف اللازمة لذلك.