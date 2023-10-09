50 ألف إسرائيلي عالقون خارجها.. وتعليق مزيد من الرحلات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، أن نحو 50 ألف إسرائيلي عالقون في دول شتى حول العالم، في وقت علّقت فيه مزيد من شركات الطيران رحلاتها إلى تل أبيب، إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.