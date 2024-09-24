"غوتيريش": على المجتمع الدولي حشد الجهود لوقف إطلاق النار في غزة وبدء عملية حل الدولتين

وأضاف: "أن مستوى الإفلات من العقاب في العالم لا يمكن الدفاع عنه من الناحية السياسية أو قبوله من الناحية الأخلاقية".

وأدان الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، التي أصبحت أكثر شيوعًا، حاثًّا الدول على إعادة تأكيد التزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.