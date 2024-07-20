تعهّد بالحكم العادل.. تتويج الملياردير "إبراهيم إسكندر" ملكًا جديدًا لماليزيا

وفي بداية المراسم تمّ تقديم نسخة من القرآن الكريم إلى السلطان الذي قبلها، كما تلقّى الملكُ خنجرًا ذهبيًّا؛ رمزًا للقوة، ثم تعهّد رئيس الوزراء "أنور إبراهيم" بولاء حكومته، وقال: إن المؤسسة الملكية هي ركيزة قوة للأمة. ثم أعلن السلطانَ إبراهيم سلطانًا جديدًا لماليزيا.