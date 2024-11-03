في الجبهة الأمامية.. أوكرانيا ترصد حشودًا ضخمة من جنود كوريا الشمالية قرب حدودها

وأوضحت الوكالة -بحسب ما نقلته "سكاي نيوز"- أن الجنود تم نقلهم من المنطقة الساحلية الروسية إلى الجبهة الأمامية باستخدام 28 طائرة نقل عسكرية روسية، وقد جُهِّزوا بأسلحة، تشمل بنادق "إيه كيه-12"، ومدافع هاون، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وأجهزة للرؤية الليلية.