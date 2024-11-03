العالم

في الجبهة الأمامية.. أوكرانيا ترصد حشودًا ضخمة من جنود كوريا الشمالية قرب حدودها

تحركات عسكرية واسعة تشمل تجهيز الجنود الكوريين الشماليين لدعم محتمل
أوكرانيا تقول إن 7 آلاف جندي كوري شمالي احتشدوا قرب حدودها
أوكرانيا تقول إن 7 آلاف جندي كوري شمالي احتشدوا قرب حدودها
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أعلنت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية نقل روسيا أكثر من 7.000 جندي كوري شمالي مجهزين بأسلحة هجومية روسية متقدمة إلى مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة -بحسب ما نقلته "سكاي نيوز"- أن الجنود تم نقلهم من المنطقة الساحلية الروسية إلى الجبهة الأمامية باستخدام 28 طائرة نقل عسكرية روسية، وقد جُهِّزوا بأسلحة، تشمل بنادق "إيه كيه-12"، ومدافع هاون، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وأجهزة للرؤية الليلية.

وأشارت إلى أن الجنود يخضعون لتدريبات في خمسة مواقع في الشرق الأقصى الروسي تحضيرًا لدعم محتمل للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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