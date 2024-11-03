في الجبهة الأمامية.. أوكرانيا ترصد حشودًا ضخمة من جنود كوريا الشمالية قرب حدودها

أعلنت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية نقل روسيا أكثر من 7.000 جندي كوري شمالي مجهزين بأسلحة هجومية روسية متقدمة إلى مناطق قريبة من الحدود مع أوكرانيا.
وأوضحت الوكالة -بحسب ما نقلته "سكاي نيوز"- أن الجنود تم نقلهم من المنطقة الساحلية الروسية إلى الجبهة الأمامية باستخدام 28 طائرة نقل عسكرية روسية، وقد جُهِّزوا بأسلحة، تشمل بنادق "إيه كيه-12"، ومدافع هاون، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وأجهزة للرؤية الليلية.
وأشارت إلى أن الجنود يخضعون لتدريبات في خمسة مواقع في الشرق الأقصى الروسي تحضيرًا لدعم محتمل للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.